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İlk ders zili çaldı: 20 milyon öğrenci okula döndü! Yeni eğitim yılında neler değişti?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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İlk ders zili çaldı: 20 milyon öğrenci okula döndü! Yeni eğitim yılında neler değişti?

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili çaldı. Başkan Edoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." dedi. Ayrıca bu yıl eğitimde de birçok yenilik yapıldı. İşte detaylar...

Yaz tatili bitti. 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, yeniliklerle başladı.

ORTA ÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI YENİDEN GELDİ
Orta öğretimde sınıf tekrarı geri geldi. Öğrenciler en az 50 not ortalamasını tutturması durumunda ve en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

4 ve üzeri başarısız dersi olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. 50 not ortalamasını tuttursa bile alt sınıflar da dahil olmak üzere en fazla 6'dan fazla başarısız dersi olanlar sınıfta kalacak.

DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Sınav sisteminde de önemli değişiklikler var. Sınavlar eğitim yılı başında ilan edilen haftalarda yapılacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
1. dönem ilk sınavlar Ekim ayı son haftası ile Kasım ayı ilk haftasında, ikinci sınavlar ise Aralık sonu ya da Ocak başında olacak. 2. dönemde de Mart sonu ya da Nisan başı ile Mayıs ayı son haftası ve Haziran ayı ilk haftası sınav dönemi olacak.

Bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav saati uygulaması artık yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MESAJ
Başkan Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin, "2023-2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal bir seferberlik dönemi olarak kabul edelim." dedi.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem, 22 Ocak Cuma günü sona erecek.

2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından, 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatili tarihi 8-12 Nisan olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da sona erecek.

Başkan Erdoğan’dan Eğitim-Öğretim Yılı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI

Ders zili çaldı! 20 milyon öğrenci okula başladı DERS ZİLİ ÇALDI! 20 MİLYON ÖĞRENCİ OKULA BAŞLADI

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