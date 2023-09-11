İlk ders zili çaldı: 20 milyon öğrenci okula döndü! Yeni eğitim yılında neler değişti?

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

1. dönem ilk sınavlar Ekim ayı son haftası ile Kasım ayı ilk haftasında, ikinci sınavlar ise Aralık sonu ya da Ocak başında olacak. 2. dönemde de Mart sonu ya da Nisan başı ile Mayıs ayı son haftası ve Haziran ayı ilk haftası sınav dönemi olacak.