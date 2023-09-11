Muhalefet tek tek dökülüyor! CHP'deki rüşvet kavgasında istifa firesi! Fatih Atay Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek CHP'den istifa edecek
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de başlayan kaos giderek büyüdü. Kurultay öncesi CHP’de hazan mevsimi de başladı. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında rüşvet tartışması patlak vermişti. Fatih Atay Çerçioğlu’nu hedef göstererek, “Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar” iddiasında bulunmuş, Özlem Çerçioğlu ise “"Sebepsiz zenginleşmeni açıkla" diyerek karşılık vermişti. Bu skandalın üstüne CHP yandaşı Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında bomba bir açıklamada bulundu. Sevinç, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Kılıçdaroğlu’na sert çıkışarak yarın saat 11'de partiden istifa edeceğini duyurdu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde tepkiler sürüyor.
Başkan Erdoğan'a karşı 12 seçim kaybeden Bay Kemal, istifa ve değişim çağrılarına kulak tıkayarak devam dedi. Seçim döneminde "demokrat dede" olarak gösterilen Kılıçdaroğlu'nun zorbalığı parti içindeki istifaları beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye başkanları arasında rüşvet kavgası patlak vermişti. Aydın'ın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bir süre önce bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunmuştu.
"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı. Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de. Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli.Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" dedi.
Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi'nin 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.
YENİ BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2022'de 450 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıktı. Sermayesi 2021'de 1 milyona çıkarılan Martoksal A.Ş.'ye 450 milyon liralık ihale verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri olarak 31 Ekim 2022'de çıkılan açık ihaleye 5 firma teklif verdi.
27 MİLYON LİRA DAHA DÜŞÜK TEKLİF VEREN KAZANAMADI
5 tekliften 3'ü geçerli sayılırken, ihaleyi KDV dahil 450 bin liraya Martoksal firması kazandı. İhalede Martoksal firmasından 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmanın ihaleyi kazanamaması akıllarda soru işareti bıraktı.
İhale sözleşmesi 17 Ocak 2023'te imzalandı. Firmanın, sözleşmeye göre Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını 19 Ocak 2023 ile 8 Aralık 2024 yılları arasında asfaltlayacağı belirtildi.
2 YILDA 3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ
2 Yılda kuruluş adresinin 3 kez değiştiren Martoksal A.Ş.'yi 14 Ocak 2020'de İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar kurulduğu öğrenildi. Şirketin kurulduktan sonra iki yıl içerisinde kamu sektöründe kazandığı ilk ihalenin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihale olduğu ortaya çıkmıştı.
RÜŞVET SAVAŞINDA YENİ PERDE
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken CHP yandaşı Şaban Sevinç bomba bir açıklamada bulundu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile rüşvet kapışması yaşayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, partiden istifa edeceğini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİNİ DIŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Sevinç açıklamasında, "Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay yarın saat 11'de CHP'den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini dışladığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.
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