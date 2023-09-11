Muhalefet tek tek dökülüyor! CHP’deki rüşvet kavgasında istifa firesi! Fatih Atay Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek CHP’den istifa edecek

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı. Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de. Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli.Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" dedi.



Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi'nin 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.