Kılıçdaroğlu’ndan 14-28 Mayıs hezimeti itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik. CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY KASIM AYINDA OLABİLİR



Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçim sonrası başlatılan kurultay takvimi de işliyor. İlçe kongreleri bu akşam sona erecek. İl kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. Yaklaşık 1 ay sürecek o sürecin ardından gözler, kurultay tarihine çevrilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kurultayın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

ÖNDEYİZ' MANİPÜLASYONU

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirmişti.