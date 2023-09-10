Kılıçdaroğlu'ndan 14-28 Mayıs hezimeti itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gözler bir yandan da kurultay sürecinde. Bugün ilçe kongreleri tamamlanacak. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra seçim sonuçlarına dair itirafta bulunup "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık" dedi. Öte yandan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gecesi yine manipülasyona kalkışıp "Öndeyiz" paylaşımında bulunarak algı operasyonuna girişmişti.
CHP'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü törenleri öncesinde Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının herkeste hayal kırıklığı yaşattığını belirterek, "Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Kılıçdaroğlu, "CHP'nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik. CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
KURULTAY KASIM AYINDA OLABİLİR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçim sonrası başlatılan kurultay takvimi de işliyor. İlçe kongreleri bu akşam sona erecek. İl kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. Yaklaşık 1 ay sürecek o sürecin ardından gözler, kurultay tarihine çevrilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kurultayın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
ÖNDEYİZ' MANİPÜLASYONU
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirmişti.
Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti attığı dakikalarda sadece Anadolu Ajansı verilerinde değil seçimi takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde de açık bir farkla geride olduğu ortadaydı.
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