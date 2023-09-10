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CHP ile İYİ Parti savaşı perçinleniyor! Bay Kemal'den Ankara çıkışı: Mansur Yavaş bizim başkanımız bizim adayımız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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CHP ile İYİ Parti savaşı perçinleniyor! Bay Kemal’den Ankara çıkışı: Mansur Yavaş bizim başkanımız bizim adayımız

Seçimlerde yaşanan tarihi hezimetin ardından kaosun bir gün bile eksik olmadığı CHP ve İYİ Parti’de olaylar farkı boyutlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapılmayacağını açıklayıp daha sonra açık kapı bırakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in at pazarlığı yapması olayı daha da perçinledi. İYİ Parti cephesinde, “Mansur Yavaş bizden aday olursa yüzde 58 ile kazanır” sesleri yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ankara çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" ifadelerini kullanırken, Akşener’e göz dağı verdi ve savaşı bir kez daha alevlendirdi.

Günlerdir yerel seçimler için pazarlıkta el yükseltmek için türlü oyunlar sergileyen İYİ Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'a göz dikmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkış geldi.

ANKARA ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA KÖPRÜLERİ ATTI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasında kavga sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurmuştu.

ÇELİŞKİ ÜSTÜNE ÇELİŞKİ

"Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Meral Akşener, "Yerel seçimlere kendi kadromuzla gireceğiz" çıkışı yaparak CHP'ye de kapıları kapattı.

Akşener daha sonra mitingin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" sözleriyle muğlak bir tutum sergilemişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN OLAY ÇIKIŞ

İYİ Parti liderinin bu tavrı siyasi tıkanma yaşadığının en net göstergesi olurken CHP-İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteğiyle seçilen Mansur Yavaş'tan olay bir çıkış yapmıştı.

ROZETSİZ VURGUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını yineleyen Yavaş, "Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum." ifadeleriyle açıklayan Mansur Yavaş, "Rozetsiz" vurgusu yapmıştı.

Yavaş, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı CHP'de büyük paniğe neden olurken, İYİ Parti'den bomba bir karşılık geldi. Katılığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti'nin adayı olur" ifadelerini kullanmıştı.

İŞ BİRLİĞİ OLACAKSA ANKARA İYİ PARTİ'NİN OLSUN

"Eğer bir seçim işbirliği olacaksa kesin ve kesin Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım" diyen Beker, "O gün deldiğinde de Mansur Bey gelir, İYİ Parti'nin adayı olur. Nerden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi partisinde ben CHP'den adayım. Diyelim ki olmadı Mansur Bey veya yarın dedi ki ben aday değilim yani CHP ve İYİ Parti'de aday olmayacak mı Ankara'da? Veya İstanbul'da yarın Ekrem Bey aday olmadı, aday değilim dedi o zaman İstanbul'a aday bulanamayacak mı? Ben İYİ Parti milletvekili olarak Ankara bu sefer İYİ Parti'nin olsun işbirliği olacaksa. Bunu her İYİ Partili Ankara'da ister. Mansur Bey'de gelir olur, niye olmasın. Netice itibariyle CHP'liler oyunu verdiği zaman Mansur Bey'e yüzde 30'u, İYİ Partililer de yüzde 13 verdiği zamana zaten 7-8'de Mansur Bey'e oy gelir, Ankara'yı rahat kazanır" demişti.

ADAYSAK CHP'DE ADAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek başka parti iddialarına kapıyı kapattı.

"PARTİYİ CHP ADAYLARI İÇİN KURMADIK"

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

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