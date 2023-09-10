CHP ile İYİ Parti savaşı perçinleniyor! Bay Kemal’den Ankara çıkışı: Mansur Yavaş bizim başkanımız bizim adayımız

İŞ BİRLİĞİ OLACAKSA ANKARA İYİ PARTİ'NİN OLSUN

"Eğer bir seçim işbirliği olacaksa kesin ve kesin Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım" diyen Beker, "O gün deldiğinde de Mansur Bey gelir, İYİ Parti'nin adayı olur. Nerden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi partisinde ben CHP'den adayım. Diyelim ki olmadı Mansur Bey veya yarın dedi ki ben aday değilim yani CHP ve İYİ Parti'de aday olmayacak mı Ankara'da? Veya İstanbul'da yarın Ekrem Bey aday olmadı, aday değilim dedi o zaman İstanbul'a aday bulanamayacak mı? Ben İYİ Parti milletvekili olarak Ankara bu sefer İYİ Parti'nin olsun işbirliği olacaksa. Bunu her İYİ Partili Ankara'da ister. Mansur Bey'de gelir olur, niye olmasın. Netice itibariyle CHP'liler oyunu verdiği zaman Mansur Bey'e yüzde 30'u, İYİ Partililer de yüzde 13 verdiği zamana zaten 7-8'de Mansur Bey'e oy gelir, Ankara'yı rahat kazanır" demişti.