CHP'nin İstanbul "Abisi" kim olacak? Kaftancıoğlu için yolun sonu! İşte kavganın megakent tarafı

Bu gerçeği nihayet Akşener'e saldırılar nedeniyle İyi Partililer fark ettiler ki artık "Parti olalım" noktasına gelindi. Başarırlar mı emin değilim; ama daha vahim olan CHP'de böyle bir "yeni siyaset" arayışının olmaması.

Ne "değişim" diyen Ekrem İmamoğlu ne de "yeni vizyon"dan söz edip içini dolduramayan Özgür Özel şu ana kadar "Kılıçdaroğlu siyasetine" alternatif bir yaklaşım ortaya koymuş değiller.

Büyük bir özgüvenle girdikleri genel seçimi kaybeden bu partiler, şimdi hem yeni bir siyaset ortaya koymadan hem de kaybetmiş bir ruh hâliyle yerel seçime gidiyor.

Kazanmaları mümkün mü?