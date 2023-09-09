Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 38 fişek, ruhsatsız tüfek, 400 kaçak sigara, kaçak sigara imalatında kullanılan 6 bin 600 filtreli sigara kağıdı, 17 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ile kompresör de bulundu.