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Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

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Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa’da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 143 sentetik ecza hap, 74 gram sentetik uyuşturucu, 4 kök Hint keneviri, 2 gram skunk, 2 hassas terazi ele geçirilirken 7 şüpheli de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 sentetik ecza hap, 74 gram sentetik uyuşturucu, 4 kök Hint keneviri, 2 gram skunk, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 38 fişek, ruhsatsız tüfek, 400 kaçak sigara, kaçak sigara imalatında kullanılan 6 bin 600 filtreli sigara kağıdı, 17 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ile kompresör de bulundu.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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