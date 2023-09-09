Devlet milletinin yanında! Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadelede önlemler sonuç verdi

OTOMOTİV BALONU SÖNÜYOR

Baran, otomotiv piyasası dışında, özellikle temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat ve stokçuluk lobisine karşı da mücadele yürütüldüğünü anlattı.

Temel tüketim ürünlerindeki aşırı fiyatların yerini piyasanın normaline bıraktığına işaret eden Baran, "Dolar ve akaryakıttaki geçici yükselişlere ve mevsim normalleri üzerindeki aşırı sıcaklık ve kuraklığın tarımda bazı ürünlerdeki olumsuz etkilerine rağmen ülkemizde hiçbir ürüne erişim sorunu yaşanmadı." diye konuştu.

Avrupa'daki bazı ülkelerde dahi zeytinyağı gibi ürünlere erişimde sorunlar yaşandığını bildiren Baran, Türkiye'de dökme zeytinyağına getirilen geçici ihracat kısıtlaması nedeniyle iç piyasada vatandaşların temin sorunu yaşamadığını belirtti.

"SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da Ticaret Bakanlığının ikinci el araç piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerin sektörü rahatlatmaya başladığına ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığına işaret etti.

Uzun, "Bilindiği gibi Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileri ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmiş, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen kısıtlama ve önlemler ile ilan düzenlemeleri, fiyatlara ve piyasaya olumlu etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz." dedi.

Bakanlığın, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik tedbirlerini desteklediklerini dile getiren Uzun, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması, bizlerin de nihai önceliği durumundadır." ifadesini kullandı.

Uzun, Bakanlığın aldığı önlemlerle, gıda ve temel tüketim ürünlerinde de stokçuluk ve fahiş fiyat gibi sorunların önüne geçildiğini sözlerine ekledi.