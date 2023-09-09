Devlet milletinin yanında! Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadelede önlemler sonuç verdi
İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde alınan fahiş ve spekülatif fiyat artışlarına yönelik tedbirlerin etkilerinin görülmeye başlandığını ifade etti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı değerlendirmede "Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti." ifadelerini kullandı.
Bakanlık, seçimlerin ardından geçen 3 ayda başta otomotiv piyasası olmak üzere, fahiş fiyat, vatandaşı yanıltıcı reklam ve tanıtımlar, stokçuluk ile sahte ürün gibi pek çok konuda yoğun mücadele yürüttü.
"MİLLETİMİZ DAHA DA RAHATLAYACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz" diyerek, "Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor. Emlakta da fiyatlar dengelenecek. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" demişti.
Hükümetin verdiği sözler bir bir tutulurken, fahiş kira artışlarında gözler görülür düşüşler yaşanmaya başlandı.
TEDBİRLER OLUMLU YANSIDI
Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı.
İlan sitelerine yönelik düzenlemenin mağduriyetleri ve spekülatif fiyat artışlarını önlemesi bekleniyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevdeki ilk aylarının, piyasaları regüle eden birçok öncü tedbirin alındığı ve reel sektörün ihtiyaçlarına hızla karşılık verildiği bir dönem olduğunu belirtti.
Bu dönemde, halkın satın alma gücünün korunması ve özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik önemli ve sonuç alıcı icraatlar yapıldığını bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:
"Ticaret Bakanlığı ile özel sektör arasındaki işbirliği, bu süreçte birçok somut sonuç verdi. Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti. Bu bağlamda, fiyat dalgalanmasını sosyolojik bir olgu olarak da değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla bu olgunun sebeplerinin ortadan kaldırılması noktasında yakın çalışma içindeyiz. Ticaret Bakanlığı, birçok alanda vatandaşın cebine ve reel sektörün üretimine doğrudan etki eden kararlarda proaktif bir yaklaşım sergiledi. Bunu da piyasaların rekabetçiliğini artırarak yaptı. Ürün tedarikinin her koşulda devam etmesi, yerli üreticiyi koruyan piyasa yapıcı aksiyonlar iş dünyamıza geçen 90 günde güven verdi. Bakanlık ile KOBİ'lerin ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hizmet ihracatı ile mikro ihracat yapan firmalarımızın dünya ile rekabetini sağlamak amacıyla yeni bir süreç gerçekleştiriyoruz."
"ERİŞİM SORUNLARI YAŞANMIYOR"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da geride kalan aylarda, özellikle otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk ve erişim soruna işaret etti.
Bakanlığın aldığı tedbirlerin piyasada oldukça olumlu karşılandığını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler ve etkili denetimler sonucunda, ikinci el otomotiv fiyatlarındaki köpük ve şişirmeler ağustosta ortadan kalktı. Sıfır otomobilde de erişim sorunu yaşanmıyor. Sahte ilanlar için alınan önlemler ve araç satış sınırlaması gibi uygulamalar da piyasanın dengelenmesinde etkili oldu. Taşınmaz ve ikinci el otomotiv ilanlarının ilan sitelerinde sahte bilgilerle yayınlanmasını önlemek gayesiyle geçen hafta yapılan yönetmelik değişiklikleriyle getirilen yeni düzenlemelerin de piyasada olumlu etkilerinin devam etmesi bekleniyor."
OTOMOTİV BALONU SÖNÜYOR
Baran, otomotiv piyasası dışında, özellikle temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat ve stokçuluk lobisine karşı da mücadele yürütüldüğünü anlattı.
Temel tüketim ürünlerindeki aşırı fiyatların yerini piyasanın normaline bıraktığına işaret eden Baran, "Dolar ve akaryakıttaki geçici yükselişlere ve mevsim normalleri üzerindeki aşırı sıcaklık ve kuraklığın tarımda bazı ürünlerdeki olumsuz etkilerine rağmen ülkemizde hiçbir ürüne erişim sorunu yaşanmadı." diye konuştu.
Avrupa'daki bazı ülkelerde dahi zeytinyağı gibi ürünlere erişimde sorunlar yaşandığını bildiren Baran, Türkiye'de dökme zeytinyağına getirilen geçici ihracat kısıtlaması nedeniyle iç piyasada vatandaşların temin sorunu yaşamadığını belirtti.
"SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da Ticaret Bakanlığının ikinci el araç piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerin sektörü rahatlatmaya başladığına ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığına işaret etti.
Uzun, "Bilindiği gibi Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileri ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmiş, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen kısıtlama ve önlemler ile ilan düzenlemeleri, fiyatlara ve piyasaya olumlu etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz." dedi.
Bakanlığın, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik tedbirlerini desteklediklerini dile getiren Uzun, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması, bizlerin de nihai önceliği durumundadır." ifadesini kullandı.
Uzun, Bakanlığın aldığı önlemlerle, gıda ve temel tüketim ürünlerinde de stokçuluk ve fahiş fiyat gibi sorunların önüne geçildiğini sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...
- 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...
- Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?
- İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS'siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...
- MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır, Sivas, Ankara...
- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...
- Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...
- ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...
- 2023-2024 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Aynı anda hem burs hem kredi alınabilir mi?