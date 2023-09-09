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Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği'nde düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği’nde düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği ile laboratuvar için izin belgesi alımında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçilerde aranan şartlara yönelik düzenleme yapıldı.

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