Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY’den kolaylık: 30 Ekim’e kadar geçerli olacak

Açıklamada, deprem nedeniyle 8 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9-23 Eylül tarihlerindeki Marakeş ve Kazablanka seferlerine kayıtlı tüm THY ve Anadolu Jet yolcularının, 23 Eylül'e kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin 30 Ekim'e kadar uzatılması haklarından faydalanabilecekleri kaydedildi.