09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY'den kolaylık: 30 Ekim'e kadar geçerli olacak

Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY'den kolaylık: 30 Ekim'e kadar geçerli olacak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.09.2023
ABONE OL
Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY’den kolaylık: 30 Ekim’e kadar geçerli olacak

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 şiddetindeki deprem nedeniyle Türk Hava Yolları Kasablanka ve Marakeş'e gidecek yolcuların rezervasyon değişikliğini ücretsiz yapacakları açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fas'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Kazablanka ve Marakeş uçuşlarını gerçekleştiremeyecek yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle 8 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9-23 Eylül tarihlerindeki Marakeş ve Kazablanka seferlerine kayıtlı tüm THY ve Anadolu Jet yolcularının, 23 Eylül'e kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin 30 Ekim'e kadar uzatılması haklarından faydalanabilecekleri kaydedildi.

Bu hakların sadece THY ve Anadolu Jet tarafından icra edilecek seferleri kapsadığı belirtilen açıklamada, yolcuların çağrı merkezinden ve biletin satın alındığı acenteler aracılığı ile değişiklik taleplerini yerine getirebileceği belirtildi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA