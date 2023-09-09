Deprem nedeniyle Fas yolcularına THY'den kolaylık: 30 Ekim'e kadar geçerli olacak
GÜNDEM AA
Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 şiddetindeki deprem nedeniyle Türk Hava Yolları Kasablanka ve Marakeş'e gidecek yolcuların rezervasyon değişikliğini ücretsiz yapacakları açıkladı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fas'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Kazablanka ve Marakeş uçuşlarını gerçekleştiremeyecek yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, deprem nedeniyle 8 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9-23 Eylül tarihlerindeki Marakeş ve Kazablanka seferlerine kayıtlı tüm THY ve Anadolu Jet yolcularının, 23 Eylül'e kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin 30 Ekim'e kadar uzatılması haklarından faydalanabilecekleri kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...
- 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...
- Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?
- İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS'siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...
- MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır, Sivas, Ankara...
- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...
- Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...
- ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...
- 2023-2024 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Aynı anda hem burs hem kredi alınabilir mi?