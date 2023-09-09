Sorun varsa çözüm yok! İBB'den akılalmaz yöntem: Şikayetleri böyle örtbas etmeye çalıştı
CHP'li İBB, her gün farklı bir sorunla karşılaşan İstanbulluların yardımına koşmak yerine kulak tıkamayı tercih etti. İBB, yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmaması nedeniyle gelen ihbarları örtbas etmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Yönetimin gönderdiği uyarı mesajı bu kadarına da 'pes' dedirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenlere isyan ediyor.
İBB yönetimi tasarruf adı altında 'erişilebilirlik' hizmetinden yoksun bıraktığı ve işletmesini başaramadığı asansör ve yürüyen merdivenlere yönelik tepki örtbas etmek için ise ilginç bir yönteme başvurdu. Personele gönderilen uyarı yazısında artık çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin önlerine arıza bariyerlerinin konulmasını yasakladı.
İlgili personele gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Arkadaşlar, bugünden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, arızalı olan yürüyen merdiven ve asansörlerin önüne istasyon amirleri ve güvenlik görevlileri tarafından arıza bariyeri konulmayacak. İşletmeden gelen bilgidir."
YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTINDA 10 ASANSÖR ÇALIŞMIYOR
İBB yönetimi, tasarruf adı altında herhangi bir arızası olmasa da ihtiyaç fazlası olarak gördüğü asansör ve yürüyen merdivenleri 4 buçuk yıldır çalıştırmıyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin çalıştırılmadığı hatların başında 24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı geliyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.
Yine 26,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyon barındıran M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda ise 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalıştırılmıyor. Yenikapı-Kirazlı metro hattının Menderes durağında ise 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven 4 buçuk yıldır hareket ettirilmiyor.
Anadolu yakasında ikamet edenlerin vazgeçilmez hattı olan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda ise 17 asansör 3 yürüyen merdiven çalışmıyor.
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