FETÖ’cülere operasyon! 41 terör örgütü üyesi deniz yoluyla kaçarken yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca Fethiye ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen müşterek 'FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Göçmen Kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan operasyonlarda; Fethiye Körfezi Uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalandı. Ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı.