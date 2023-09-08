FETÖ’cülere operasyon! 41 terör örgütü üyesi deniz yoluyla kaçarken yakalandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, Muğla kıyılarında uluslararası sularda 4 günde yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 41 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca Fethiye ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen müşterek 'FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Göçmen Kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan operasyonlarda; Fethiye Körfezi Uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalandı. Ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.
6 Eylül'de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada yine Fethiye Körfezi açıklarında uluslararası sularda yasadışı yollar ile ülkeden çıkış yapan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan 27 FETÖ/PDY üyesi ile ilgili adli sürecin devam ettiği açıklandı.
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