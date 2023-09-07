Türkiye havalimanları ağustosta yolcu rekoru kırdı

YOLCU TRAFİĞİ %12,8 ARTTI

Bakan Uraloğlu, Ağustos'ta Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 317 bin 490, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 344 bin 667 gerçekleştiğini, yine bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 689 milyon 743 yolcu trafiğine hizmet verildiğini söyledi. Uraloğlu yolcu trafiğindeki artışlara ilişkin şu istatistiki bilgileri paylaştı:

"2023 yılının ağustos ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %15,7; dış hat yolcu trafiğinde %11,2 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği %12,8 artış gösterdi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayında iç hatlarda 96.368 ton, dış hatlarda 364.338 ton, toplamda 460.706 tona ulaştı."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AĞUSTOS AYINDA 7.619.660 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'na ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12.022, dış hatlarda 35.424 olmak üzere toplamda 47.446'ya ulaştı.

Bu havalimanında ağustosta iç hatlarda 1.900.358, dış hatlarda 5.719.302 olmak üzere toplamda 7.619.660 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10.138, dış hatlarda 11.305 olmak üzere toplamda 21.443 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1.829.817, dış hatlarda 1.890.749 olmak üzere toplamda 3.720.566 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 2.499 uçak trafiği gerçekleşti.