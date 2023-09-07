7,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
GÜNDEM A Haber
Mersin'de hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski emniyet müdürü Nihat Yıldırım, yakalandı. Nihat Yıldırım emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye eski polis müdürü Nihat Yıldırım'ın Çamlıyayla ilçesinde olduğunu belirledi.
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