Rusya’dan Ermenistan’a nota: Dost olmayan adımlar atıldı!

"BİR DİZİ DOST OLMAYAN ADIM ATILDI"

Açıklamada, "Son günlerde Ermenistan siyasi çevreleri ve siyasi elitleri tarafından Rusya ve ikili ilişkilerin sorgulandığını kaydettik. Bu bağlamda Ermenistan yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan'ın, Kiev'deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev'e gitmesi ve ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili bir dizi dost olmayan adım atmıştır" denildi.

"BAKANLIĞA ÇAĞIRILIP SERT SUNUM YAPILDI"

Açıklamada ayrıca, "Bu konuyla ilgili olarak Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve kendisine sert bir sunum yapılmıştır. Ayrıca Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın, 6 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisine (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya) ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na karşı yaptığı saldırgan açıklamaların kabul edilmediğinin belirtildiği protesto notası sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.