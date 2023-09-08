08 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rusya'dan Ermenistan'a nota: Dost olmayan adımlar atıldı!

Rusya'dan Ermenistan'a nota: Dost olmayan adımlar atıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
ABONE OL
Rusya’dan Ermenistan’a nota: Dost olmayan adımlar atıldı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan Rusya karşıtı söylemler ve Ermenistan ile ABD arasında ortak tatbikat yapılacağı duyurusu nedeniyle Ermenistan’a nota verildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili bir dizi dost olmayan adım atmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermeni politikacıların Rusya karşıtı söylemleri ve Ermenistan ile ABD arasında ortak tatbikat yapılacağı duyurusunun ardından Ermenistan'a nota verdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermeni politikacıların Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) aleyhine yaptığı açıklamalar sonrası Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan'ın bakanlık binasına çağırıldığı aktarıldı.

"BİR DİZİ DOST OLMAYAN ADIM ATILDI"

Açıklamada, "Son günlerde Ermenistan siyasi çevreleri ve siyasi elitleri tarafından Rusya ve ikili ilişkilerin sorgulandığını kaydettik. Bu bağlamda Ermenistan yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan'ın, Kiev'deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev'e gitmesi ve ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili bir dizi dost olmayan adım atmıştır" denildi.

"BAKANLIĞA ÇAĞIRILIP SERT SUNUM YAPILDI"

Açıklamada ayrıca, "Bu konuyla ilgili olarak Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve kendisine sert bir sunum yapılmıştır. Ayrıca Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın, 6 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisine (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya) ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na karşı yaptığı saldırgan açıklamaların kabul edilmediğinin belirtildiği protesto notası sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ABD ve Ermenistan ordusu arasında ortak bir tatbikatın yapılacağını duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Batılı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin kendi inisiyatifiyle Dağlık Karabağ'dan çekilebileceğini ifade etmişti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın, Ermenistan yönetimine karşı yaptığı açıklamaya sert ifadelerle tepki göstermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA