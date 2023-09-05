CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı: Gururla izliyoruz inşallah daha büyür

Togg'un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu fikir ve düşüncede de bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa, Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortadadır. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" dedi.