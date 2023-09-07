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Ankara’da Türkiye-AB zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Ankara’da Türkiye-AB zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.
Ayrıca ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ KONULARINI ELE ALDIK"

Yılmaz, Türkiye-AB görüşmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Görüşme kapsamında, Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konularını ele aldık.

Ayrıca son dönemde ikili ilişkilerimizde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamak üzere değerlendirmelerde bulunduk."

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