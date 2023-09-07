Ankara’da Türkiye-AB zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi’yi kabul etti

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ KONULARINI ELE ALDIK"

Yılmaz, Türkiye-AB görüşmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Görüşme kapsamında, Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konularını ele aldık.

Ayrıca son dönemde ikili ilişkilerimizde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamak üzere değerlendirmelerde bulunduk."