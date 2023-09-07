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İBB Başkanı İmamoğlu 'hizmet' anlayışı sınıfta kaldı! Tramvay hattında korku dolu anlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu ’hizmet’ anlayışı sınıfta kaldı! Tramvay hattında korku dolu anlar...

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düştü. Bunun son örneği ise Topkapı-Mescid-i Selam hattında yaşandı. Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu. Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm oluyor.

DUMANLAR ÇIKTI

Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı.

Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.

Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.

İSTANBULLUNUN İMAMOĞLU İLE İMTİHANI

Geçtiğimiz aylarda da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Gülhane durağına geldiği sırada raydan çıkmıştı. Tramvay arızası nedeniyle yaya trafiği meydana gelmişti. Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından tramvay tekrar raya oturturulmuştu.

İSTANBULLU KADERİNE TERK EDİLDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul adetea kaderine terk edilmiş durumda. Megakentte çözülemeyen sorunlar katlanarak büyürken CHP yönetimi algı ve PR temelli belediyecilik anlayışı güdüyor. Halkı belediyecilikten mahrum bırakan CHP'in 'hizmet' anlayışı bu noktada ortaya çıkıyor.

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