Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısını Bakanlık ‘yıkın’ dedi İBB seyirci kaldı!

"BU İMTİYAZIN NEDENİ NEDİR?"

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Kireçburnu İshak Sokak üzerindeki İzmirli Villaları gibi güzide bir yerde yapılan bu kaçak çalışma tam anlamıyla bir aymazlıktır. Daha da ötesi vatandaş evine iskele kurup izolasyon yapamadığı, akan çatısını tamir ettiremediği Türkiye ve İstanbul'un en değerli mevkilerinden birinde bir gazete patronuna tanınan bu imtiyazı kabullenmek mümkün değildir. Tek özelliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanına yandaşlığı olan medya patronu bu cesareti nereden alıyor, ona tanınan bu imtiyazın nedeni nedir bunları sorguluyoruz?" ifadelerini kullandı.