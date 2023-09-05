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Haberler Galeri Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti. CHP tarafından musluğu kesilen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu yine villası ile gündem oldu. Geçen yıl villasına kaçak kat yaptırmaya çalışan ancak tepkiler nedeniyle yıkılan kaçak yapının yerine Mahiroğlu, bu defa çelik konstrüksiyonla yeniden inşaata başladı. Mahiroğlu'nun bu hamlesi "İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?" dedirtti.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.09.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 07:02
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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

Değişimci Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı için CHP tarafından musluğu kesilen Halk TV'nin patronu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu yine gündem oldu.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu her yıl kaçak inşaatlarla gündem olmaya devam ediyor.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

2021'de Çanakkale Assos'ta sit alanına inşa ettirdiği kaçak restoranı CHP'li üst düzey isimlerin de katıldığı törenle ruhsatsız olarak işletmeye açan Cafer Mahiroğlu, 2022'de ise İstanbul Sarıyer'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villasına kaçak kat inşa ettirirken yakalandı.