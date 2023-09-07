Sözde iş kadını Gülşen Duran PKK kasası çıktı! ABD’den ödül almıştı

Duran hakkında ifade veren Gizli tanık Ulaş, Duran'ın KCK Türkiye Maliyesi sorumlusu Murat Yılmaz ile gönül ilişkisi olduğunu, Murat Yılmaz'ın şehir dışına örgütsel çalışmalar kapsamında gidiş gelişlerde yanında onu götürdüğünü, ayrıca Yılmaz'ın örgütsel çalışmalardan kaynaklı olarak elde ettiği paraları Duran'ın sahibi olduğu firma üzerinden zimmetine geçirdiği ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

Tanıklardan Ümit Güneş ise Murat Yılmaz'ın PKK Mali Alan yapılanması içerisinde kasa olarak en çok güvendiği kişinin Gülşen Duran olduğunu anlattı.