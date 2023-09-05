Ebebek hisse fiyatı / Borsa kodu | Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul işlem tarihi 2023...
"Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Türkiye'nin önde gelen bebek ve çocuk ürünleri perakende şirketi olan eBebek, uzun süren bekleyişin ardından halka arz sonuçlarını açıkladı. Bu önemli gelişme, binlerce yatırımcı tarafından heyecan ve merakla bekleniyordu. İşte eBebek halka arz sonuçları ve işlem tarihi ile ilgili detaylar!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve geçtiğimiz hafta talep toplama işlemleri başarıyla tamamlanan Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arz sonuçları açıklanmıştı. İşte Ebebek halka arzının sonuçları ve borsa işlem tarihi ile ilgili detaylar...
EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?
SPK tarafından onay alan ve 29 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Ebebek halka arz sonuçları belli oldu. Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına ilişkin sonuçları KAP'ta paylaştı.
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.
Konuyla ilgili Ünlü Menkul Değerlerden yapılan KAP açıklaması şöyle:
"Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir."
EBEBEK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hisse kodu #EBEBK olarak belirlenen Ebebek'in 6-7 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.
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