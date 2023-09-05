Ebebek hisse fiyatı / Borsa kodu | Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul işlem tarihi 2023...

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?

SPK tarafından onay alan ve 29 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Ebebek halka arz sonuçları belli oldu. Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına ilişkin sonuçları KAP'ta paylaştı.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.