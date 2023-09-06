Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de bomba kulis: İYİ Parti’nin Ankara adayı...

İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA'YI BİZE VERİN

Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullanmıştı.

Beker ayrıca "Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını? Şu an partisinden aday olacağını söylüyor. İYİ Partililer bunu istiyor. " demişti.

YAVAŞ İDDİALARI YALANLADI

Bu gelişmelerin ardından, yerel seçimlere sayılı aylar kala Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı iddiaları netlik kazandı. Yavaş gündemdeki iddiaları yalanlarken, "Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diye konuştu.

Gazeteci Zafer Şahin'den bomba bir kulis bilgisi geldi. Şahin, İYİ Parti'nin 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği olası ismi A Haber'de açıkladı.

Zafer Şahin: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in "İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyoruz" ifadesini tam olarak zaten masada İstanbul ve Ankara'nın olduğunun bir açıklaması aslında.