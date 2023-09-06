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Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de bomba kulis: İYİ Parti'nin Ankara adayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de bomba kulis: İYİ Parti’nin Ankara adayı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, yerel seçimlere kısa bir zaman kala Gazeteci Zafer Şahin A Haber’de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Şahin, İYİ Parti’nin 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara’da göstereceği adayı canlı yayında paylaştı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerdeki hezimet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlamıştı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GERİ ADIM

Akşener yaptığı konuşmada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarının sinyalini verirken İstanbul ve Ankara konusunda ise geri adım atmıştı.

"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"

"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"BAZI YERLERDE BAZI ANLAŞMALAR OLABİLİR"

Bu açıklamayı yapan Akşener bir gün sonra ise yerelde anlaşmaların olabileceğinin altını çizerken "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA'YI BİZE VERİN

Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullanmıştı.

Beker ayrıca "Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını? Şu an partisinden aday olacağını söylüyor. İYİ Partililer bunu istiyor. " demişti.

YAVAŞ İDDİALARI YALANLADI

Bu gelişmelerin ardından, yerel seçimlere sayılı aylar kala Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı iddiaları netlik kazandı. Yavaş gündemdeki iddiaları yalanlarken, "Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diye konuştu.

Gazeteci Zafer Şahin'den bomba bir kulis bilgisi geldi. Şahin, İYİ Parti'nin 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği olası ismi A Haber'de açıkladı.

Zafer Şahin: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in "İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyoruz" ifadesini tam olarak zaten masada İstanbul ve Ankara'nın olduğunun bir açıklaması aslında.

"İYİ PARTİ'NİN ANKARA'DAN ÇIKARACAĞI ADAY ADNAN BEKER OLACAKTIR"

Geçen hafta ilginç bir durum oldu. İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir yayında dedi ki, 'Mansur Yavaş'ın aday gösterileceğini ve aday gösterilse bile hangi partiden aday olacağını ben nereden bileyim dedi' sonrasında ise Mansur Yavaş birden adaylığını ilan etti ve daha sonra günde CHP'den aday olmak istediğini söyledi. Yani 'Rozetsiz başkanlık' işi…

Eğer İYİ Parti Ankara'dan bir aday çıkaracaksa kuvvetle muhtemel o isim Adnan Beker olacaktır. Adnan Beker, Ankara'da yerel siyasette etkili bir isimdir.

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