Marmaray'da başörtüsüne hakaret! Saldırıyı önleyen genç o anları anlattı
Marmaray'da bir kadın yolcu, çarşaflı bir kadının başörtüsüne sözlü şiddette bulunmuştu. Yaşanan olaya tanık olan Ensar Durmuş'un tepkisinin yer aldığı video ise kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. O genç videoya yansımayan anların detaylarını bir Youtube kanalına anlattı. İşte başörtüsünü savunan Ensar Durmuş'un anlattıkları...
Marmaray'da bir kadın yolcunun çarşaflı bir kadına sözlü şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Yaşanan olaya tanık olan genç erkek ise bir kadının başörtüsünü çıkartmaya çalıştığı ve sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen kadına sert tepki göstererek "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" demişti.
Bu anların görüntüsü sosyal medyada yayınlanması ardından büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, kadının çarşafına laf söylediği iddia edilen şahıs hakkında soruşturma başlatmıştı.
"SEN DE BU ÜLKENİN VATANDAŞIYSAN, BEN DE VATANDAŞIYIM, O ABLA DA VATANDAŞI"
Bir kadının başörtülü bir kadına sözlü şiddet uygulamasına tepki gösteren Ensar Durmuş'u ise bir Youtube kanalına konuk olup konuştu. Olayın detaylarını anlatan Durmuş, "Muhabbet ediyorum, telefona bakıyordum. Sesler yükselmeye başladı. Biri 'Kapalıya laf ediyor' dedi.
Elimde poşet vardı. 'Onu arkadaşa attım, sen bunu tut, ben geliyorum' dedim. Gittim, 'Ne oluyor?' dedim. Kadın 'Burası Türkiye, burası Arabistan değil. Herkes haddini bilecek. Burası benim Atam'ın yaptığı ülke. Atam'ın yasakladığı şeyleri giyemezsiniz' dedi. Ben de 'Alla alla ya öyle miymiş ya. Sen de bu ülkenin vatandaşıysan, ben de vatandaşıyım, o abla da vatandaşı' dedim. Kadın 'ben 1953 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Sizin gibi hadsiz değilim' dedi. Ben de 'Had buysa, tamam sen hadlisin, biz hadsiziz!' dedim. Öyle devam etti" şeklinde konuştu.
"GÜVENLİĞİ ÇAĞIRIN BANA! DİYE BAĞIRDIM"
Durmuş olayın videoya yansıyan kısmının dışında ise şunların yaşandığını anlattı: "O video sosyal medyada ortaya çıktı. O videoya yansıyanın sonrasında ise bir başka kişi 'Bu kadınla ben kavga edeceğim. Böyle sürmeyecek!' dedikten bir süre sonra durakta indi. Ben ise kadınla bir durak daha kavga ettim. Baktım bu laftan anlamıyor.Marmaray'a çıktım, 'Güvenliği çağırın bana!' diye bağırdım ama güvenlik ortada yoktu. 'Marmaray hareket etmeyecek, bu kadın buradan inecek!' dedim. Kapalı kadınlar geldi, bana teşekkür etti. O arada kadın çıktı, gitti. Sonra çarşaflı abla geldi, 'Çok teşekkür ederim. Ben bir şey diyemedim. Şimdi çarşafa da laf ederler diye…' dedi.
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