Marmaray’da başörtüsüne hakaret! Saldırıyı önleyen genç o anları anlattı

"SEN DE BU ÜLKENİN VATANDAŞIYSAN, BEN DE VATANDAŞIYIM, O ABLA DA VATANDAŞI"

Bir kadının başörtülü bir kadına sözlü şiddet uygulamasına tepki gösteren Ensar Durmuş'u ise bir Youtube kanalına konuk olup konuştu. Olayın detaylarını anlatan Durmuş, "Muhabbet ediyorum, telefona bakıyordum. Sesler yükselmeye başladı. Biri 'Kapalıya laf ediyor' dedi.