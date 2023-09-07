İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile trafik genelgesi! "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri"

YAYALARA GEÇİŞ HAKKI VERMEYEN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLECEK

Yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimler sıklaştırılacak.

Genelge uyarınca, trafik işaretlemeleri ve fiziki durumlar dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksiklikler giderilecek.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması ve okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda artırılması için çalışma yapılacak.