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Son dakika | Kovid vakaları yeniden arttı mı? Bakan Koca: Türkiye'de eris varyantına bağlı vaka yok

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Son dakika | Kovid vakaları yeniden arttı mı? Bakan Koca: Türkiye’de eris varyantına bağlı vaka yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinde COVID vakalarının arttığı iddialarını yalanladı. Şu ana kadar Türkiye’de Eris varyantının bulunmadığının belirten Bakan Koca, “Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi.

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