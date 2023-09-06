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Son dakika | 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Son dakika | 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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