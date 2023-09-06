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Mustafa Sarıgül’den değişimcilere 'koltuk' göndermesi: Bazıları koltuğun peşinde koşuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Mustafa Sarıgül’den değişimcilere ’koltuk’ göndermesi: Bazıları koltuğun peşinde koşuyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılması halinde CHP’nin oylarının düşeceğini iddia eden Sarıgül, parti içinde örgütlenen değişimciler için de “Bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor” şeklinde konuştu.

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, katıldığı bir TV programında partisinde yaşanan bölünmelere ve Kılıçdaroğlu hakkında çıkan söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül, değişim isteyenlere net bir mesaj verdi.

Programda yaptığı açıklamayla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Sarıgül, hem parti içinden hem de koalisyondan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren isimleri, hatalarını unutmuş olmakla suçladı. Sarıgül, "Herkes sorumluluklarını ve hatalarını unutmuş, ellerini yıkayıp, kenara çekilmek, Kılıçdaroğlu'na yüklenmek derdinde." ifadelerini kullandı.

YANCILARI BAY KEMAL'E ARKA ÇIKTI

CHP'nin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, "Parti içi mücadele kadar dışa dönük mücadeleyi iyi verseler son derece iyi olur. Son 15 gün o mücadeleyi verselerdi sonuç çok başka olurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır." dedi.

"BAZI ARKADAŞLAR KOLTUĞUN PEŞİNDE"

Parti içindeki değişim kavgalarına da değinen Sarıgül, "Ben gücü önce Allah'ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'A GÖNDERME

Sarıgül konuşmasında, genel başkan adayı olmak istiyorum diyen Tanju Özcan'a da şu ifadelerle gönderme yaptı:
"Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; 'Ben genel başkan adayıyım' diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu'nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var."

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