Yunanistan sınırında operasyon! 10'u FETÖ üyesi 16 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi, 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşına %65'lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?
- A101 aktüel ürünler kataloğu (7 Eylül 2023)! mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de
- Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...
- Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?
- 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
- Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı?
- Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star'da sürpriz isim: "O bir şampiyon!"
- Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?
- Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...
- Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….