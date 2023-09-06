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Yunanistan sınırında operasyon! 10'u FETÖ üyesi 16 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Yunanistan sınırında operasyon! 10’u FETÖ üyesi 16 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi, 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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