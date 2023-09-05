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İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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İzmir’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imamlara" yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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