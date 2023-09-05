Instagram çöktü mü son dakika? 5 Eylül Salı instagram’da sorun mu var, düzeldi mi? Instagram sakin mod...

INSTAGRAM SAKİN MOD NASIL AÇILIR, KAPANIR?

Sakin modu kullanarak, sosyal medya kullanımınızı daha kontrollü ve dengeli hale getirebilir, daha fazla odaklanma sağlayabilirsiniz.

Instagram sakin modunu açmak veya kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin.

- Sağ üst köşedeki üç çizgili menü simgesine dokunun.

- Ayarlar sayfasında, "Hesap" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.

- Hesap sayfasında, "Sakin Mod" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.

- Açılan sayfada, sakin modu açmak veya kapatmak için açma/kapatma düğmesine dokunun.

Sakin modu açtığınızda, ne kadar süre boyunca bildirim almak istemediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, isterseniz sessiz modu da etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, sakin moddayken gelen bildirimleri tamamen sessize alır.

Sakin modu kapatmak istediğinizde, yine aynı adımları izleyerek sakin modu devre dışı bırakabilirsiniz.