Instagram çöktü mü son dakika? 5 Eylül Salı instagram'da sorun mu var, düzeldi mi? Instagram sakin mod...
"Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de ve dünyada en sık kullanılan sosyal medya platformu Instagram, bugün beklenmedik bir çökme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, platforma erişimde büyük zorluklar yaşamaya başladı. Instagram'ın çökmesiyle birlikte, pek çok kişi bu sorunu sosyal medya üzerinden dile getirdi. İşte haberin detayları...
"Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de ve dünyada en sık kullanılan sosyal medya platformu Instagram, bugün beklenmedik bir çökme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, platforma erişimde büyük zorluklar yaşamaya başladı. Instagram'ın çökmesiyle birlikte, pek çok kişi bu sorunu sosyal medya üzerinden dile getirdi. İşte haberin detayları...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da bazı kullanıcılar hesaplarında erişim sorunu yaşıyor. Ancak Instagram tarafından erişim probleminin neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
INSTAGRAM SAKİN MOD NEDİR?
Instagram sakin modu, uygulamadan gelen bildirimleri ve mesajları belirli bir süre için durdurmanızı sağlayan bir özelliktir. Böylece sosyal medyadan uzaklaşarak daha rahat ve kontrollü bir deneyim yaşayabilirsiniz.
INSTAGRAM SAKİN MOD NASIL AÇILIR, KAPANIR?
Sakin modu kullanarak, sosyal medya kullanımınızı daha kontrollü ve dengeli hale getirebilir, daha fazla odaklanma sağlayabilirsiniz.
Instagram sakin modunu açmak veya kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin.
- Sağ üst köşedeki üç çizgili menü simgesine dokunun.
- Ayarlar sayfasında, "Hesap" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
- Hesap sayfasında, "Sakin Mod" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
- Açılan sayfada, sakin modu açmak veya kapatmak için açma/kapatma düğmesine dokunun.
Sakin modu açtığınızda, ne kadar süre boyunca bildirim almak istemediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, isterseniz sessiz modu da etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, sakin moddayken gelen bildirimleri tamamen sessize alır.
Sakin modu kapatmak istediğinizde, yine aynı adımları izleyerek sakin modu devre dışı bırakabilirsiniz.
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