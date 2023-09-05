İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 5 Eylül İstanbul Başakşehir sel son durum! Meteoroloji son dakika hava tahminleri...
"İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da son birkaç saat içerisinde başlayan yoğun yağışlar, şehirde sel felaketine yol açtı. Özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumu tahmini, yağışın süreceğini gösteriyor. İşte, haberin detayları...
"İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da son birkaç saat içerisinde başlayan yoğun yağışlar, şehirde sel felaketine yol açtı. Özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumu tahmini, yağışın süreceğini gösteriyor. İşte, haberin detayları...
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarılar sonrası beklenen sağanak etkisini gösterdi.
Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası yollar göle döndü.
BAŞAKŞEHİR METROSUNU SU BASTI!
Özellikle Başakşehir'de metroyu su bastı, araçlar yaşanan su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı.
BAŞAKŞEHİR MİLLET KIRAATHANESİ TAHLİYE EDİLDİ
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA!
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Başakşehir ve Arnavutköy'de yaşanan kuvvetli sağanakla ilgili açıklamada bulundu.
Motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması gerektiğini rica eden Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır.
Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."
MGM UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MGM İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" yorumunda bulundu.
YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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