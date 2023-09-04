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Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Emine Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan karşısında galibiyeti elde ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti. Erdoğan, "Şampiyonluk size çok yakışıyor, zaferleriniz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde İtalya karşısında büyük bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik paylaşımının ardından Emine Erdoğan da paylaşım yaptı.

MİLLİ GURURUMUZ #FİLENİNSULTANLARI!

Erdoğan, tebrik mesajından şu ifadelere yer verdi:

"Milli gururumuz #FileninSultanları!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında tarihi bir zafere imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Türk kadınının mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiniz.

Şampiyonluk size çok yakışıyor, zaferleriniz daim olsun."

Türkiye Avrupa Şampiyonu!
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