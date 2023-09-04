Emine Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik mesajı!

Yarı finalde İtalya karşısında büyük bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.