Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı! 8’li koalisyona sağlı sollu: Kandil aday belirleme sürecinin tam göbeğindeydi

2 ADAYI AÇIKLADI

Muharrrem İnce, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazlli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine de yanıt veren İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.