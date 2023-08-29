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Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı! 8'li koalisyona sağlı sollu: Kandil aday belirleme sürecinin tam göbeğindeydi

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı! 8’li koalisyona sağlı sollu: Kandil aday belirleme sürecinin tam göbeğindeydi

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve FETÖ'nün kumpasına uğrayan ve adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamalarla 8'li koalisyonu eleştiri yağmuruna tuttu. İnce, Kandil'in aday belirleme sürecinin merkezinde olduğunu ifade ederken, muhalefetin insanlara bambaşka bir dünya anlattığını vurguladı. İnce ayrıca yerel seçimlere de değinirken  "Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve sonrasında kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"KANDİL ADAY BELİRLEME SÜRECİNİN GÖBEĞİNDEYDİ"

Muharrem İnce yaptığı açıklamada 8'li koalisyonu hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu. İnce, "Kandil aday belirleme sürecinin tam göbeğindeydi." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA BAMBAŞKA BİR DÜNYA ANLATTILAR"

İnce koalisyona yönelik sert sözler kullanırken "%60 ile kazanıyoruz çekil aradan bölücü dediler çekildim gördünüz. Bambaşka bir dünya anlattılar insanlara anketler gazeteler yalan söyledi." dedi.

"MENFAAT DEĞİL İLKE İTTİFAKI OLMALI"

İnce sözlerinin devamında "İlke ittifakı olmalıdır. Menfaat ittifakı olmamalıdır. Sen beni aday yap seni de yardımcı yapayım sana da MİT Başkanlığı vereyim bakanlık vereyim. %1 oyu olmayanlara 38 vekil verildi." ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM KARARI

Parti Meclisi ve il başkanlarıyla toplantı yaparak seçim sürecini değerlendirdiklerini belirten İnce, "Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız" dedi.

2 ADAYI AÇIKLADI

Muharrrem İnce, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazlli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine de yanıt veren İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.

İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP destekçileri Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

Yaşanan çirkin olaylar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." ifadelerini kullandı.

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