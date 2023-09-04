Başkan Erdoğan Soçi'deki kritik zirve sonrası Rusya'dan ayrıldı
Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan ziyaretin ardından saat 17.50'de Rusya'dan ayrıldı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinden günübirlik çalışma ziyaretini tamamlayarak "TUR" uçağıyla saat 17.50'de ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Soçi'den ayrıldı.
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