HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltında! Budanmış ağaçları toplayan komşusunu bıçakladı...

BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA

İddialara göre iki taraf, sokak ortasında bıçaklı ve sopalı kavga etti. O anlar kayıt altına alındı. Recep A., 1'i sırtından ve 2'si karın bölgesinden olmak üzere üç bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda iddialara göre; mala zarar verme suçundan kaydı olan Nurullah Efe ve kasten yaralama, tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydı olan oğlu Hikmet Efe de yaralandı. Yaralanan iki taraf da birbirlerinden şikayetçi ve davacı oldu.

"GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI"

Hasibe A. ifadesinde "Eşim Recep A., Hatice A. ve ben, komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli kişi "Siz hırsız mısınız?" diyerek bize çok ağır küfürler etti. Hatice de "Bir şey yok, ağaç kesmiyoruz. Biz budanmış ağaçları kesiyoruz, ben sahibinden izin aldım" dedi.

Nurullah isimli kişi oğlu ile birlikte küfür ederek yanımıza geldiler. Bize "O…….." diyerek bağırdılar. O sırada eşim Recep A. da "Ne küfür ediyorsun?'" diyerek yola çıktı. O sırada şahıslar bizim yanımıza geldiler. Nurullah isimli şahsın oğlu Hikmet, eşim Recep'e sarılarak yere yatırdı ve boğuşmaya başladılar. Hikmet isimli şahıs, eşim Recep'i tuttu. Nurullah Efe de elindeki bıçakla eşim Recep'i göğsünden bıçakladı. Akabinde tekrardan göğsünden bıçakladı. Ardından yerde yuvarlanmaya başladılar. Ben o esnada şahısları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri beni savurdu.