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Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber gözler Kabine Toplantısında alınacak kararlar için toplantı tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Beştepe’de gerçekleştirilen son toplantı 21 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Özellikle ekonomik anlamda atılacak adımlar için Kabine Toplantısı’nın bu hafta olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

"Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelen vergisiz cep telefonu sebebiyle Kabine Toplantısı kararları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son yaptığı açıklamada sene sonuna kalmadan konunun netleştirileceğini ifade edilmişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

Normal şartlarda Kabine Toplantısı iki haftada bir organize ediliyor. Son Kabine Toplantısı 21 Ağustos Pazartesi günü düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gidecek. Erdoğan ve Putin, tahıl koridoru anlaşmasının geleceğini ele alacak.

Bu sebeple Kabine Toplantısı'nın bugün düzenlenmesi beklenmiyor.

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