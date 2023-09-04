"Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelen vergisiz cep telefonu sebebiyle Kabine Toplantısı kararları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son yaptığı açıklamada sene sonuna kalmadan konunun netleştirileceğini ifade edilmişti.