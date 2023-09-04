CHP’li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...

Atamaya ilişkin, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." ifadelerini kullandı.





Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı." diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan ve koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.