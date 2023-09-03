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Son dakika | Türkiye ve İran arasında önemli görüşme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Son dakika | Türkiye ve İran arasında önemli görüşme!

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın görüşmesi İran Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

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