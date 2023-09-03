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Son dakika | Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya kritik operasyonu duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Son dakika | Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya kritik operasyonu duyurdu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan kritik operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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