FETÖ gözünü gençlere dikti! Yeniden yapılanma planı deşifre oldu

Haklarında adli işlem yapılıp tutuklanan ve halen cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarını 'Yusuf' olarak adlandırdıkları aktarılan soruşturma dosyalarında, güncel yapılanma içerisinde faaliyet yürüten kişilerin örgüte müzahir ve 'Yusuf' olarak adlandırılanların ailelerine maddi yardım yaptıkları ve ilerleyen dönemlerde söz konusu yardımların arttırılmasının planlandığı, 'Kurye' olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen örgüt mensuplarının flaş bellek aracılığı ile örgütün talimatlarını taşıdıkları ve bu kuryelerin genellikle kiralık ya da kendi üzerlerine olmayan araçlarla il dışına gidip geldikleri ve masrafların örgüt tarafından karşılandığı kaydedildi.