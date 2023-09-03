İstanbul Sultangazi’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor...

Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına helikopter yardımıyla havadan da müdahale ediyor.