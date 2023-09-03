İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor...
Son dakika haberine göre İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, İstanbul’un birçok noktasından görülüyor.
Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına helikopter yardımıyla havadan da müdahale ediyor.
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