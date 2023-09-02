İki ilde göçmen operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 30 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
"Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."
MUĞLA VE İZMİR'DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4️⃣2️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2023
❌1️⃣'i yabancı 2️⃣5️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü… pic.twitter.com/G3TFAhYsim
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama
- Diyanet İşleri Başkanlığı 60 KPSS puan iler personel alımına başlayacak! Başvuru şartları neler?
- Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklisine 5 bin TL ikramiye! Cumhuriyet Bayramı’nda emekliler ikramiye alacak mı?
- 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?
- Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...
- Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?
- Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...
- Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
- VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
- İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Haftaya BİM’e 7,5 L airfryer ve elektrikli düdüklü tencere geliyor