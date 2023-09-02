Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
28 Mayıs seçimlerinde verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.
Sizlere olan borcumuzu eser üreterek ödeyeceğiz.
Depremin siyasetini yapanlardan olmadık.
Depremde aramızdan ayrılan hiçbir insanı unutmadık.
Depremin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.
Afet bölgesinde yaşayanların sıkıntılarını biliyoruz.
Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.
Hatay Havalimanı projesini tamamladık. Yapımına çok yakın zamanda başlıyoruz.
Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.
Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerini omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatayımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden 1 hafta önce ziyaret etmiş, sizlerle dertleşmiş Defne Devlet Hastanesini açmıştık. Hastanemiz o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusunda devletimizin iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir.
Böyle bir büyük felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşmak isteklerinin farkındayız. Bu talep ve beklentileri karşılamak sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.
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