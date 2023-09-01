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Rusya'dan 'tahıl anlaşması' açıklaması: Yerine getirilirse uzatılacak! Başkan Erdoğan sayesinde hayata geçirildi...

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Rusya’dan ’tahıl anlaşması’ açıklaması: Yerine getirilirse uzatılacak! Başkan Erdoğan sayesinde hayata geçirildi...

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Rusya'nın büyük çaba ortaya koyduğu tahıl anlaşmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle hayata geçirildiğini anımsatan Şoygu, “Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey, eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacağıdır.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklamasına göre Şoygu ve Fidan, Moskova'daki görüşmede tahıl anlaşmasını ve iki ülkenin Suriye'deki ortak çalışmalarını istişare etti. Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Şoygu, Fidan'ın MİT Başkanlığı görevindeki dönemde Rusya ve Türkiye'nin hem kendileri hem de tüm dünya için çok sayıda gerekli ve faydalı iş yaptığının altını çizdi.

"RUSYA'YA VAAT EDİLEN HER ŞEY YERİNE GETİRİLİRSE, TAHIL ANLAŞMASI UZATILACAK"

Rusya'nın büyük çaba ortaya koyduğu tahıl anlaşmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle hayata geçirildiğini anımsatan Şoygu, "Bugün bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey, eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacağıdır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar, yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK İKİLİ ORTAKLIĞI SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Rusya'nın çeşitli görevleri yerine getirmek için Türkiye'yle stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetinde olduğunu da kaydeden Şoygu, "Demek istediğim, Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme projesi. Bu, Türkiye ve Suriye'nin, ayrıca Rusya'nın tarihinde savunma bakanlarının, istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği ilk görüşmelerdi" diye konuştu.

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