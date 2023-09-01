Rusya’dan ’tahıl anlaşması’ açıklaması: Yerine getirilirse uzatılacak! Başkan Erdoğan sayesinde hayata geçirildi...

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK İKİLİ ORTAKLIĞI SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Rusya'nın çeşitli görevleri yerine getirmek için Türkiye'yle stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetinde olduğunu da kaydeden Şoygu, "Demek istediğim, Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme projesi. Bu, Türkiye ve Suriye'nin, ayrıca Rusya'nın tarihinde savunma bakanlarının, istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği ilk görüşmelerdi" diye konuştu.