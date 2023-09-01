Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman desteği geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankası'ndan "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.
Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.
Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi.
"DESTEK SON DERECE ÖNEMLİ"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz. Dünya Bankasına destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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