CHP ’Atatürk’ ve ’laiklik’ başlıkları Fondaşlardan deizm ve ateizmi normalleştirme çabası

ODA TV: SAĞCILIKTA NİRVANA

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu fondaş Odatv ise "Bunu diyen Diyanet İşleri Başkanı değil CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır", "Sağcılıkta Nirvana" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımla Başarır'ı hedef gösterdi.



DEİZM VE ATEİZMİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Deizm ve ateizmin CHP yandaşları tarafından normalleştirilmeye çalışılması da tartışmaları beraberinde getirdi. CHP aynı zamanda sapkın akımlara ve LGBT lobisine ön ayak olan bir tutum içerisinde.

Kendi içerisinde laiklik tartışmasına girişen CHP, geçtiğimiz günlerde de Atatürk üzerinden iç kavgaya tutuşmuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta da Atatürk'ü anmaya tenezzül etmedi. HDP ile birlikte sessiz kalmayı tercih etti.