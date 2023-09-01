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CHP 'Atatürk' ve 'laiklik' başlıkları Fondaşlardan deizm ve ateizmi normalleştirme çabası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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CHP ’Atatürk’ ve ’laiklik’ başlıkları Fondaşlardan deizm ve ateizmi normalleştirme çabası

CHP seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından hala kendini toplayabilmiş değil. CHP’nin her defasında ‘algı’ operasyonu ve manipülasyon için kullandığı ‘Atatürk’ ve ‘laiklik’ başlıkları adı altında her geçen gün patlamaya devam ederken, bir yandan da birbirlerini yemekten vazgeçmiyorlar. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Atatürk'ü anmamıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Pırıl pırıl gençler ateist oldu" sözleri sonrası CHP yandaşı medya ve fondaş kalemler, Başarır'ı hedef gösterdi. Odatv "Sağcılıkta Nirvana" başlığı attı, Cumhuriyet Başarır'a gösterilen tepkileri manşetine taşıdı.

Her fırsatta Atatürk ve laiklik üzerinden siyaset devşirip hükümeti hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi bu kez kendi içinde ihtilafa düştü.

Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı mesnetsiz iddialara dolu açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.

Başarır, AK Parti'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini öne sürerek, gençlerin deist ve ateistliği seçmek 'zorunda kaldığını' yalanını söyledi.

CHP KENDİ İÇİNDEKİ SORUNLARI ÇÖZEMİYOR

Ancak bu sözler sonrası CHP'ye yakın isimler deyim yerindeyse kendi içlerinde 'laik atak' geçirdi.

Fondaş Cumhuriyet Gazetesi, "CHP'li Başarır'ın 'Pırıl pırıl gençler ateist oldu' sözleri tartışma yarattı: 'Laik bir devlette bu söylem nedir?" başlıklı haberle konuyu manşetine taşırdı.

CHP yandaşı kalemlerden Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, Ali Mahir Başarır'a "İnsanlar ateist, deist olunca kötü yola mı düşmüş oluyor? Laik bir devlette bu söylem nedir? Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ODA TV: SAĞCILIKTA NİRVANA

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu fondaş Odatv ise "Bunu diyen Diyanet İşleri Başkanı değil CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır", "Sağcılıkta Nirvana" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımla Başarır'ı hedef gösterdi.

DEİZM VE ATEİZMİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Deizm ve ateizmin CHP yandaşları tarafından normalleştirilmeye çalışılması da tartışmaları beraberinde getirdi. CHP aynı zamanda sapkın akımlara ve LGBT lobisine ön ayak olan bir tutum içerisinde.

Kendi içerisinde laiklik tartışmasına girişen CHP, geçtiğimiz günlerde de Atatürk üzerinden iç kavgaya tutuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta da Atatürk'ü anmaya tenezzül etmedi. HDP ile birlikte sessiz kalmayı tercih etti.



ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN KOLTUĞUNDA ATATÜRK'Ü ANMIYOR!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan böylesi bir şahsiyetin Atatürk'ten imtina eden tutumu büyük tepkiyle karşılandı.

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'in Atatürk dizisini sansürlemesi karşısında üç maymunu oynamış, tek kelime tepki göstermemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA CHP'LİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP yandaşı kalemlerden Uğur Dündar konuya ilişkin, " açıklamasını yaptı.Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.."

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