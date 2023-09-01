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Kaşımpaşa - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) 11'ler belli oldu...

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Kaşımpaşa - Trabzonspor CANLI ANLATIM 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fırtına'da hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak. Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor.

Fırtına'da hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Banıya, Larsen, M. Can, Doğukan, Bakasetas, Bardhi, Abdulkadir, Visça, Enis

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