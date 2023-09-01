Kaşımpaşa - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) 11'ler belli oldu...
Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fırtına'da hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak. Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Banıya, Larsen, M. Can, Doğukan, Bakasetas, Bardhi, Abdulkadir, Visça, Enis
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