Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı: Büyük üzüntüyle öğrendik...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısı hakkında başsağlığı mesajı yayınlandı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pakistan'da meydana gelen intihar saldırısı hakkında başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında dokuz askerin şehit olduğunu, beşinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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