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Uzaya gidecek ilk Türk rütbesini aldı! Bakan Yaşar Güler: Uzay yolculuğunda başarılar

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Uzaya gidecek ilk Türk rütbesini aldı! Bakan Yaşar Güler: Uzay yolculuğunda başarılar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzaya gidecek ilk Türk olarak ismi açıklanan Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti. Albaylık rütbesini Gezeravcı’ya takan Güler, yeni görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.

MSB'den yapılan açıklamada, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Hava Kuvvetleri personelimiz Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik" açıklamasıyla Alper Gezeravcı için "Kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz." demişti.

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