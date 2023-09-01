Uzaya gidecek ilk Türk rütbesini aldı! Bakan Yaşar Güler: Uzay yolculuğunda başarılar

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik" açıklamasıyla Alper Gezeravcı için "Kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz." demişti.