01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gururlandıran 100. Yıl Marşı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden dünyaya duyuruldu: Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Gururlandıran 100. Yıl Marşı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden dünyaya duyuruldu: Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
ABONE OL
Gururlandıran 100. Yıl Marşı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden dünyaya duyuruldu: Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi’nin 3 yıldır yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tanıtım programından tüm dünyaya ilan edildi. Marşın söz yazarı Doç. Dr. İlker Kömürcü, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA